El vecino Ernesto Karstán presentó un proyecto en el Concejo Deliberante para que Plaza Huincul sea declarada Ciudad Cardioprotegida. La iniciativa contempla la instalación de desfibriladores externos automáticos (DEA) en lugares de gran concurrencia y la capacitación de la comunidad en RCP.

Karstán explicó que la propuesta surgió de su experiencia junto a su padre y un grupo de colaboradores que desde hace años trabajan en capacitaciones de RCP y atención ante obstrucciones de las vías respiratorias.

El proyecto plantea que los espacios públicos y establecimientos con concurrencia de más de 20 personas, como bancos, supermercados, edificios municipales, eventos deportivos y fiestas populares, cuenten con un DEA disponible para actuar ante una emergencia cardíaca.

Según explicó, estos dispositivos pueden ser utilizados por cualquier persona y, preferentemente, por quienes cuenten con capacitación en RCP. Su función es brindar asistencia inmediata ante un paro cardíaco mientras se espera la llegada de una ambulancia.

«Es una inversión, no un gasto, porque la vida no tiene precio», remarcó Castán al referirse al costo de los equipos, que actualmente superan el millón y medio de pesos, dependiendo de la marca.

Además, señaló que la iniciativa debe estar acompañada de capacitaciones y controles periódicos, ya que los parches de los desfibriladores tienen fecha de vencimiento y requieren mantenimiento.

El vecino solicitó la Banca del Pueblo para exponer los fundamentos del proyecto ante los concejales y responder las inquietudes que puedan surgir. La presentación ya ingresó al Concejo Deliberante y se espera que pueda tratarse antes de finalizar el año.

Karstán también manifestó su intención de impulsar una iniciativa similar en Cutral Co, para extender la propuesta a toda la comarca petrolera.

«No quiere decir que tener un DEA va a salvar una vida sí o sí, pero puede hacer la diferencia», sostuvo, al recordar casos de personas que sufrieron paros cardíacos durante actividades deportivas y en distintos espacios públicos.

La propuesta busca avanzar en la prevención y en la respuesta inmediata ante emergencias cardiovasculares, generando más herramientas para aumentar las posibilidades de supervivencia.