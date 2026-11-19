El espacio funciona en el barrio Pueblo Nuevo y estará destinado a personas que finalizaron una internación hospitalaria, pero que todavía necesitan acompañamiento para alcanzar autonomía. La directora del Hospital de Complejidad Media, Vanessa Riveros, explicó cómo funcionará y aclaró que no está destinado a atender situaciones de conflictos en la vía pública.

La directora del Hospital de Complejidad Media, doctora Vanessa Riveros, brindó detalles sobre el nuevo dispositivo de inclusión habitacional inaugurado esta semana en el barrio Pueblo Nuevo de Cutral Co.

El espacio está destinado a pacientes con padecimientos de salud mental que, luego de recibir tratamiento e internación hospitalaria, ya no necesitan permanecer en el hospital, pero requieren acompañamiento para recuperar habilidades cotidianas y lograr una vida autónoma.

El dispositivo contará con acompañantes terapéuticos, un equipo tratante encargado del seguimiento clínico interdisciplinario y un equipo de enlace para articular con recursos comunitarios.

Riveros aclaró que no se trata de un lugar de internación permanente ni de un espacio para abordar directamente situaciones de conflictos vecinales o consumos problemáticos en la vía pública. «Es una transición entre el ámbito hospitalario y la vida autónoma de estos usuarios», explicó.

Más de 4.500 asistencias en salud mental

La directora también informó que durante 2025 los equipos de salud mental realizaron más de 4.500 asistencias. Señaló que es uno de los servicios con mayor demanda y que se trabaja para incorporar nuevos profesionales y duplas psicosociales en los centros de salud.

Respecto al inicio de funcionamiento del dispositivo, indicó que todavía se encuentra pendiente la incorporación del recurso humano mediante un llamado a concurso.

Avances en infraestructura hospitalaria

Por otra parte, Riveros destacó la inauguración del edificio propio del Banco de Leche Humana, que pasó de ocupar unos 35 metros cuadrados a contar con más de 300 metros cuadrados. El espacio ya dispone del equipamiento necesario para continuar con el procesamiento de leche bajo los estándares de calidad correspondientes.

Además, confirmó que avanza la construcción del Centro Integral Oncológico, mientras que para el próximo año está proyectado el inicio de la obra del Centro de Hemoterapia.

Finalmente, sostuvo que el hospital necesita continuar ampliando su infraestructura y recursos humanos para responder al crecimiento de la población y a la creciente demanda del sistema de salud.