La muestra se realizará el viernes 27 de noviembre, de 17:30 a 20:30, en las instalaciones del EPA 12 (ex Escuela 22). Habrá trabajos realizados por las alumnas, música en vivo y sorteos.

La directora de Talleres Municipales, María Eugenia Cordero, invitó a toda la comunidad a participar de la exposición de fin de año, que reunirá las producciones de los distintos talleres que funcionan en los barrios de Plaza Huincul.

La actividad será una expo venta donde los vecinos podrán conocer y adquirir los trabajos realizados durante el año en propuestas como corte y confección, bordado, manualidades, pintura, reciclado, tejido y flores en tela, entre otras.

Además, habrá espectáculos musicales y sorteos de productos donados por las alumnas y profesoras de los talleres.

Cordero destacó que las actividades se desarrollan en diferentes espacios de la ciudad, entre ellos barrio Uno, Submunicipal, Otaño, Centenario, Soufal y el CDI, además de Atardecer Feliz.

También recordó que los talleres funcionan durante gran parte del año y que los interesados pueden incorporarse en cualquier momento.

Para obtener información sobre las propuestas y las inscripciones, los vecinos pueden comunicarse a través de Facebook e Instagram, en las páginas de Dirección de Talleres Municipales, o por WhatsApp al 2995-126-205.

La invitación es para el viernes 27 de noviembre, de 17:30 a 20:30, en el EPA 12, sobre avenida San Martín, para compartir una jornada de encuentro y mostrar el trabajo realizado durante el año.