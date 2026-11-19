Aixa Mestritúa hizo pública la situación de su papá, de 58 años, quien permanece con una bolsa de colostomía desde mayo de 2025, luego de sufrir una isquemia intestinal. La familia asegura que lleva meses esperando una respuesta para concretar la intervención quirúrgica.

Durante una entrevista radial, Aixa relató que su padre fue trasladado al hospital de Neuquén tras sufrir una isquemia que provocó la muerte de parte de su intestino. Debieron operarlo y colocarle una bolsa de colostomía, con la indicación inicial de realizar el cierre a los seis meses.

Sin embargo, pasó más de un año y medio sin que se concretara la cirugía. Según explicó, desde el Hospital de Cutral Co recibió acompañamiento para realizar los estudios prequirúrgicos y conseguir turnos con especialistas, pero la derivación al Castro Rendón no avanzó por falta de camas. También realizaron consultas en otros hospitales sin obtener una solución.

La situación se agravó en los últimos días. Aixa contó que su padre sufrió una deshidratación severa y que posteriormente tuvo una emergencia cardíaca en su domicilio, donde su pareja debió realizarle maniobras de RCP durante aproximadamente 15 minutos hasta la llegada de la ambulancia. Actualmente permanece internado en terapia intensiva.

«Yo quiero que mi papá salga de acá con su bolsa cerrada, que ya no la tenga más», expresó la joven, quien manifestó su preocupación por el deterioro de la salud física y emocional de su padre.

Ante la falta de respuestas, la familia presentó documentación para solicitar un recurso de amparo ante la Justicia. Además, Aixa confirmó que, luego de hacer pública la situación, recibió un llamado del Ministerio de Salud, desde donde le manifestaron que intentarían encontrar una solución.

La familia espera una respuesta urgente que permita garantizar la atención y resolver la intervención quirúrgica pendiente.