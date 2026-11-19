La presidenta de la comisión vecinal, Mabel Molina, manifestó su preocupación por la acumulación de basura y los incendios registrados en dos departamentos deshabitados del bloque C5. También destacó los trabajos de limpieza y las actividades comunitarias que se desarrollan en el barrio.

Durante una recorrida por el barrio Belgrano, Molina se refirió al incendio ocurrido en dos viviendas abandonadas, donde se quemaron residuos, ropa y maderas. Señaló que estos espacios llevan décadas deshabitados y que, pese a los operativos de limpieza realizados junto a los vecinos, vuelven a ser utilizados como basureros.

«La maldad está ahí a la orden del día. Lo que hicieron es maldad, no es nada que construya», expresó.

La referente barrial explicó que uno de los principales problemas es la falta de colaboración de un pequeño grupo de personas que arroja basura y escombros en distintos sectores. También manifestó su preocupación por el retiro del contenedor que utilizaban para organizar la limpieza, luego de un incidente con un chofer.

A pesar de estas dificultades, destacó que la mayoría de los vecinos son trabajadores y buscan vivir en un barrio limpio y tranquilo. Además, remarcó el esfuerzo de las cuadrillas que recorren diariamente los distintos sectores.

En cuanto a las actividades comunitarias, resaltó el funcionamiento del ropero solidario, que recibe diariamente a vecinos de Belgrano y otros barrios. También se desarrolla gimnasia para mujeres y planteó la necesidad de sumar propuestas destinadas a niños y adolescentes.

Finalmente, Molina señaló que uno de los pedidos pendientes es contar con una plaza para el barrio. «Todos los barrios tienen placita, menos nosotros», comentó.

La presidenta vecinal, que lleva siete años de gestión, aseguró que continuará trabajando por el barrio y pidió mayor compromiso de los vecinos para cuidar los espacios comunes y sostener las tareas de limpieza.