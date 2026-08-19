Plaza Huincul notificó a las estaciones de servicio el fin de la tasa vial

El Ejecutivo municipal de Plaza Huincul presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto para renovar por dos años la tasa vial del 4,5%, cuyo plazo de vigencia finalizó este martes 18 de agosto.

El subsecretario de Hacienda municipal, José Rosales, explicó que la tasa comenzó a cobrarse en agosto de 2024 y que durante estos dos años las dos estaciones de servicio de la localidad cumplieron con los pagos correspondientes, calculados sobre el valor y los litros vendidos de cada combustible.

Desde el Municipio indicaron que el viernes notificaron formalmente a ambas estaciones de servicio sobre el vencimiento de la tasa y aclararon que, desde el 19 de agosto, dejó de cobrarse hasta tanto el Concejo Deliberante defina su eventual renovación.

Rosales destacó que los recursos obtenidos durante estos dos años fueron destinados a las arcas municipales y permitieron financiar tareas de mantenimiento y obras en la ciudad.

La iniciativa del Ejecutivo contempla extender la tasa por otros dos años. El proyecto se encuentra en análisis en el Concejo Deliberante y podría ser tratado en una próxima sesión o mediante una sesión extraordinaria.

Mientras tanto, desde el Municipio señalaron que la eventual continuidad de la tasa no necesariamente implicaría una reducción del precio del combustible en Plaza Huincul, ya que la decisión sobre los valores en los surtidores corresponde a las empresas y forma parte de una cuestión comercial.