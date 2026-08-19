Migraciones atenderá este jueves en Cutral Co y entregará siete DNI

La oficina de Migraciones de Cutral Co anunció que este jueves 20 de agosto estará presente personal de la delegación provincial para realizar trámites, brindar asesoramiento y entregar siete DNI que no pudieron ser recibidos en los domicilios de sus titulares.

La atención comenzará a las 9 de la mañana y será por orden de llegada, con prioridad para personas que tengan problemas de salud. Los documentos corresponden a Roxana Palma, Ángeles Barillo Vélez, Nelson Harway Trujillo Ospina, Amilcar Vargas Cuevas, Pablo Acosta, Osorioana Monsalve y Enelia Quina Zúñiga.

La responsable de la oficina local, Gladys Taboada, recomendó a los titulares acercarse a retirarlos, ya que si los documentos regresan a Buenos Aires resulta más complejo volver a gestionarlos.

Durante la jornada también se podrán realizar consultas sobre trámites migratorios. Taboada recordó que incluso las personas extranjeras que obtuvieron la nacionalidad argentina pueden necesitar actualizar su información migratoria para realizar trámites como cambios de domicilio, jubilaciones o pensiones.

Además, destacó que quienes tengan previsto traer familiares desde otros países deben asesorarse previamente, ya que los requisitos migratorios se han incrementado e incluyen, según cada caso, documentación original, seguro médico, comprobantes de vivienda y acreditación de medios de subsistencia.

La oficina de Migraciones funciona en la Secretaría de la Mujer, ubicada en Sarmiento y Sáenz Peña, y brinda atención habitualmente de 8 a 14:30 horas.

Taboada también señaló el impacto del crecimiento poblacional vinculado a Vaca Muerta, con miles de nuevos residentes registrados en la provincia durante el primer semestre de 2026, y remarcó la importancia de realizar correctamente los trámites para evitar viajes innecesarios a Neuquén.