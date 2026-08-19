Familia pide ayuda urgente para que una paciente oncológica pueda iniciar su tratamiento

La familia de Eloisa Montesino, una mujer de 27 kilos y paciente oncológica de la comarca, pidió ayuda urgente para poder trasladarla a Cipolletti y avanzar con el tratamiento indicado por los médicos.

Sus hijas, Isabel y Angélica Cheuquel, explicaron que Eloisa debería haber iniciado el tratamiento de rayos hace aproximadamente un mes y medio, pero todavía no pudieron concretar el traslado por falta de recursos y demoras en las gestiones con PAMI.

Antes de comenzar la radioterapia, la paciente necesita la colocación de un botón gástrico en Cipolletti, debido a las dificultades que presenta para alimentarse.

Ante la situación, la familia organizó una tómbola solidaria para recaudar fondos destinados a los gastos de traslado y otros requerimientos. El valor del número es de $20.000 y cuenta con tres premios.

Quienes quieran colaborar o adquirir un número pueden comunicarse al 299 6556497 o 299 5753352.

La familia también solicitó la intervención de organismos públicos para poder concretar cuanto antes el traslado y garantizar que Eloisa pueda comenzar el tratamiento que necesita.