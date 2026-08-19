84 trabajadores municipales fueron recategorizados en Cutral Co

Un total de 84 trabajadores municipales de Cutral Co recibieron una recategorización salarial, en un acto realizado en el edificio municipal. La medida alcanzó a empleados contratados y trabajadores con trayectoria dentro de la comuna.

Entre los beneficiarios estuvo Jesica Cides, quien durante más de siete años formó parte del programa Plus, además de desempeñarse como monotributista y contratada. Actualmente trabaja en el área administrativa del Natatorio Municipal y destacó que la recategorización representa “un paso adelante” después de años de trabajo y compromiso.

También celebró la medida Emanuel Saavedra, integrante del área de Saneamiento Ambiental, quien permaneció cerca de cuatro años en el Plus antes de pasar a ser contratado. Señaló que el objetivo a futuro es continuar avanzando hasta alcanzar la planta permanente.

Desde la Junta Interna destacaron que algunos de los trabajadores beneficiados están próximos a jubilarse y pudieron acceder a la máxima categoría.

Elecciones gremiales

Durante la jornada también se brindaron detalles sobre las elecciones de la CTA Autónoma, previstas para este jueves. Se habilitarán seis mesas de votación: en el corralón municipal de Plaza Huincul, el ZUM, la biblioteca de Plaza Huincul, el hospital de Cutral Co, la galería municipal, el corralón municipal de Cutral Co y la sede de la CTA.

Las mesas estarán abiertas de 8 a 18 horas. Desde la organización indicaron que el padrón supera los 5.000 afiliados y estimaron que los primeros resultados podrían conocerse después de las 19 o 20 horas.

Los dirigentes gremiales convocaron a los afiliados a participar de la elección y destacaron la importancia de continuar trabajando por mejores condiciones y beneficios para los trabajadores.