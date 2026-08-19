19 agosto, 2026 13:27
Facebook Instagram Youtube X-twitter Whatsapp

Licencias de conducir incorpora turnos por WhatsApp en Cutral Co

La Dirección de Licencias de Conducir, dependiente de la Secretaría de Control Urbano, informó que desde hoy, miércoles 19 de agosto, los vecinos podrán solicitar turnos para realizar sus trámites a través de WhatsApp.

Para gestionar un turno deberán enviar un mensaje escrito al 299 684 0831. El número estará habilitado exclusivamente para mensajes y no recibirá llamadas telefónicas.

La nueva modalidad busca facilitar el acceso a los turnos, evitar esperas innecesarias y permitir que los vecinos puedan organizar con anticipación sus trámites.

La Dirección de Licencias de Conducir funciona en Sarmiento 145, de 8 a 13 horas.

Desde el área solicitaron a la comunidad tener en cuenta esta nueva modalidad para la gestión de turnos.

Compartir:

Podría interesarte...