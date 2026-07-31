Larraza destacó nuevas obras educativas y la ampliación de la planta de efluentes

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, celebró la inauguración de la ampliación del Instituto de Formación Docente N° 14 y remarcó que la educación continúa siendo uno de los ejes centrales de su gestión, en un trabajo conjunto con el Gobierno provincial y el municipio de Cutral Co.

Durante el acto, el jefe comunal recordó que la ampliación del instituto era un reclamo de muchos años y destacó que también avanza la construcción de la nueva Escuela N° 22, otra obra largamente esperada por la comunidad.

Además, anunció la firma de un nuevo convenio tripartito junto al gobernador Rolando Figueroa y el intendente Ramón Rioseco para ampliar la planta de tratamiento de efluentes cloacales. Señaló que este acuerdo se suma a más de 44 convenios ya suscriptos entre Provincia y municipios.

Larraza también puso en valor la incorporación de nuevas propuestas de formación técnica y universitaria en Plaza Huincul, al considerar que la capacitación será clave para que la comarca pueda aprovechar las oportunidades que generarán los futuros proyectos vinculados al GNL.

En otro tramo de la entrevista, se refirió a la situación de los cientos de camiones varados por el cierre del Paso Internacional Pino Hachado debido al temporal de nieve. Indicó que el municipio trabaja coordinadamente con Defensa Civil y otros organismos provinciales para asistir a los transportistas, aportando baños químicos y otros servicios. “Son personas, sean de acá o de otro país, y hay que acompañarlas”, sostuvo.