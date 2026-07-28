Plaza Huincul avanza en la preparación para el proyecto Argentina LNG

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, recibió a representantes de Argentina LNG, el proyecto liderado por YPF que busca transformar el gas de Vaca Muerta en Gas Natural Licuado (GNL) para su exportación, considerado una de las iniciativas energéticas más importantes del país.

La presentación estuvo a cargo de autoridades técnicas de Argentina LNG y contó con la participación de funcionarios municipales, quienes conocieron los alcances del proyecto y las oportunidades que generará para la Comarca Petrolera.

Durante el encuentro se remarcó la necesidad de capacitar mano de obra local, fortalecer a las empresas regionales y planificar la participación de proveedores para responder a la demanda que implicará el desarrollo del GNL.

Desde el municipio destacaron que Plaza Huincul y Cutral Co tienen la posibilidad de consolidarse como un polo logístico y de servicios para la industria energética, por lo que continuarán impulsando acciones de capacitación y articulación con organismos públicos y privados para que la región aproveche las futuras inversiones y la generación de empleo.