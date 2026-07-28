Aumentó la turbidez del río y el EPAS monitorea la producción de agua potable

El EPAS informó que se registró un fuerte incremento en los niveles de turbidez del río, lo que obliga a reforzar el proceso de potabilización en la planta Buena Esperanza.

Desde el organismo explicaron que el agua ingresa con una mayor carga de sedimentos, por lo que el tratamiento demanda más tiempo y requiere realizar una mayor cantidad de retrolavados, reduciendo la capacidad de producción.

No obstante, aseguraron que por el momento el servicio no se ve afectado, ya que la baja demanda propia de esta época del año permite sostener el abastecimiento entre las plantas de Barreales y Buena Esperanza, pese a la merma en la producción. El EPAS continúa monitoreando la situación para garantizar el suministro de agua potable.