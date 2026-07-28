Andrea Bustos destacó el rol del Juzgado de Paz de Plaza Huincul y los servicios que brinda a la comunidad

A un año de asumir como jueza de Paz titular de Plaza Huincul, Andrea Bustos repasó las principales funciones que cumple el organismo y recordó que el Juzgado ofrece una amplia variedad de trámites para los vecinos.

Bustos explicó que, además de intervenir en cuestiones vinculadas al Código de Faltas, el Juzgado realiza conciliaciones entre vecinos, autorizaciones para el trabajo de menores y permisos para que menores viajen al exterior, entre otros servicios. Señaló que las instancias de conciliación son voluntarias y, en muchos casos, llegan derivadas por la Policía o la Fiscalía.

También destacó que el Juzgado tiene jurisdicción en toda la provincia de Neuquén y que todos los trámites pueden abonarse en el lugar mediante efectivo, débito o código QR. La atención al público se realiza de lunes a viernes, de 8 a 14 horas.

Por otra parte, confirmó que la obra de ampliación del edificio, que contempla una nueva sala de espera, un hall de ingreso y una oficina adicional, permanece paralizada desde febrero, a la espera de su reanudación por parte del área de mantenimiento del Poder Judicial.