Del 6 al 8 de agosto se realizará el Festival del Libro y Expo Vocacional en Cutral Co

El Gobierno de Neuquén presentó una nueva edición del Festival del Libro y Expo Vocacional, que se desarrollará del 6 al 8 de agosto en el Centro Cultural José Ríoseco de Cutral Co. La propuesta incluirá presentaciones de libros, charlas con autores, actividades culturales, stands editoriales y espacios destinados a instituciones educativas.

Durante la presentación, el director general del Centro de Documentación e Información Educativa (CeDIE), Iván Nicola, destacó que el objetivo del evento es garantizar el derecho a la lectura y fortalecer el acceso a los libros. Además, manifestó su preocupación por las posibles modificaciones a la Ley del Libro impulsadas a nivel nacional, al considerar que podrían afectar a librerías, editoriales y escritores al eliminar el precio único del libro.

En relación con la educación en Neuquén, Nicola valoró las inversiones que se realizan en infraestructura escolar y sostuvo que la provincia continúa ejecutando obras y mejoras en establecimientos educativos. También remarcó que los problemas de seguridad que se presentan en las escuelas requieren el compromiso conjunto de familias, docentes y autoridades.

Finalmente, invitó a toda la comunidad a participar del festival y resaltó que la lectura sigue siendo una herramienta fundamental para la formación, la información y el desarrollo personal, más allá del formato en el que se acceda a los textos.