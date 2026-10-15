Plaza Huincul avanza con la instalación de nuevos semáforos para ordenar el tránsito

El municipio trabaja en la intersección de las avenidas Benito Pérez, Manuel Moreno y Cutral Co. El sistema contará con tecnología de última generación y forma parte de un plan que contempla unas 12 intersecciones.

La Municipalidad de Plaza Huincul avanza con la instalación de semáforos en una de las intersecciones de mayor circulación vehicular de la ciudad, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y ordenar el tránsito.

Daniela Escobar, directora de Planificación, Logística y Señalética, explicó que actualmente se desarrolla la segunda etapa de los trabajos, que incluye la colocación de postes y estructuras de soporte.

La próxima fase contempla el tendido de cables, la instalación de los cuerpos de los semáforos y la puesta en funcionamiento del controlador electrónico, que permitirá ajustar los tiempos de circulación según las necesidades del tránsito.

Según detallaron, el equipo cuenta con tecnología de última generación y permitirá incorporar, en caso de ser necesario, semáforos peatonales, sistemas de cuenta regresiva y coordinación entre distintas intersecciones para implementar una eventual onda verde.

Las autoridades señalaron que, si las condiciones climáticas acompañan, esperan avanzar con las tareas durante octubre. Además, solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar los desvíos y las indicaciones del personal de Tránsito, debido a la presencia de trabajadores y equipos en la calzada.

Desde el municipio remarcaron que la colaboración de los vecinos será fundamental para evitar accidentes y acompañar el reordenamiento del tránsito en la ciudad.