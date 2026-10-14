Cinco empresas buscan quedarse con la obra del complejo habitacional para adultos mayores en Plaza Huincul

Cinco empresas presentaron sus propuestas en la licitación para construir un complejo de viviendas destinado a adultos mayores en Plaza Huincul. El acto de apertura de sobres contó con la participación del intendente Claudio Larraza.

El proyecto apunta a brindar una alternativa habitacional a personas mayores que no cuentan con vivienda propia, especialmente a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

La iniciativa contempla criterios de accesibilidad, seguridad e integración, con el objetivo de promover la autonomía y mejorar la calidad de vida de los futuros residentes.

Con la presentación de las cinco ofertas, el proceso licitatorio avanza hacia las próximas etapas administrativas para concretar una obra destinada a responder a las necesidades habitacionales de los adultos mayores de la ciudad.