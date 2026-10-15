Proponen crear “Petrolitio” en Cutral Có para extraer litio de las aguas de Vaca Muerta

El proyecto de ley plantea crear una empresa estatal mixta para recuperar litio y otros minerales de las aguas residuales de la actividad hidrocarburífera. La iniciativa propone que el procesamiento se realice en Cutral Co y busca reducir el impacto ambiental.

Alexis Araya, vecino de la comarca petrolera, presentó en la Legislatura de Neuquén un proyecto denominado “Petrolitio”, que busca aprovechar los minerales presentes en las aguas residuales que genera la explotación de Vaca Muerta.

En diálogo con Radio Fuego, explicó que la propuesta contempla la creación de una empresa estatal mixta, con participación de las operadoras petroleras, para extraer litio y otros minerales, como boro, magnesio y potasio, que se encuentran en estas aguas.

Según sostuvo, la iniciativa permitiría reducir los costos de tratamiento y traslado de los residuos líquidos, disminuir el impacto ambiental y reutilizar el agua en otras actividades industriales y agrícolas.

Uno de los puntos centrales del proyecto es que el procesamiento del litio se realice en Cutral Co, con el objetivo de generar inversiones y promover la reconversión productiva de la comarca petrolera.

Araya también planteó la posibilidad de vincular el aprovechamiento del agua tratada con la eventual reactivación de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), mediante su utilización en procesos industriales.

El vecino indicó que trabaja en la iniciativa desde hace más de dos meses y que debió modificar aspectos vinculados a las regalías para adecuarlos a la legislación nacional. Además, estimó que, si el proyecto avanza, la implementación inicial podría demandar entre dos y seis meses.

La propuesta deberá ser analizada por los legisladores provinciales. Su eventual puesta en marcha dependerá de la viabilidad técnica, ambiental y económica, además de los acuerdos necesarios con las empresas del sector.