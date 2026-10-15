Semana Rosa: el hospital de Cutral Co realizará controles ginecológicos y estudios preventivos gratuitos

Del 19 al 23 de octubre, el Hospital de Complejidad VI Aldo Maulú llevará adelante una serie de actividades en el marco de la Semana Rosa, con consultas ginecológicas, toma de Papanicolaou (PAP) y atención en patología mamaria.

La ginecóloga Ingrid Luzardo Urdaneta informó que las actividades se desarrollarán de lunes a viernes, de 8:30 a 14 horas. Las personas interesadas podrán acercarse por ventanilla para solicitar atención o gestionar turnos mediante la aplicación Andes.

La iniciativa busca promover la prevención del cáncer de mama y de cuello uterino, además de recordar la importancia de realizar controles periódicos, incluso cuando no se presentan síntomas.

También habrá actividades informativas en distintos espacios de la comunidad, entre ellas un stand en el supermercado La Anónima de Plaza Huincul, previsto para el lunes 19 a las 10:30. Además, se realizarán charlas en escuelas e instituciones educativas durante octubre.

La profesional recomendó que, antes de realizarse un PAP, se eviten las relaciones sexuales, el uso de óvulos, cremas o antibióticos vaginales y, de ser posible, se concurra fuera del período menstrual.

Desde el hospital remarcaron la importancia de no postergar los controles preventivos y consultar ante cualquier molestia o alteración ginecológica.