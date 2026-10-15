Plaza Huincul: una madre denunció reiteradas agresiones contra su hijo y decidió retirarlo de la escuela

Una madre denunció que su hijo, estudiante de la CPEM Nº 58 de Plaza Huincul y próximo a egresar, sufrió reiteradas situaciones de violencia y aseguró que no recibió respuestas suficientes por parte de las autoridades educativas.

Según relató Yoana en diálogo con Radio Fuego, los episodios comenzaron en junio y se repitieron durante los últimos meses. La situación llegó a un punto crítico cuando el joven fue golpeado a la salida del establecimiento, sufriendo lesiones en el ojo derecho, el pómulo y el maxilar, además de golpearse la cabeza contra el cordón al caer.

La mujer sostuvo que había advertido previamente sobre las agresiones y cuestionó la falta de medidas de protección. También indicó que realizó denuncias penales y que otros estudiantes habrían atravesado situaciones similares.

Ante lo ocurrido, decidió que su hijo no regrese a clases, pese a que se encuentra a pocos días de finalizar la secundaria y se prepara para ingresar a la universidad. Según contó, desde la institución le ofrecieron la posibilidad de un pase a otra escuela, propuesta que cuestionó por considerar injusto que sea el estudiante afectado quien deba abandonar el establecimiento.

El caso quedó bajo investigación y la familia reclama respuestas y medidas concretas para garantizar la seguridad de los estudiantes.