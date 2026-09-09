Plastiferro inaugurará una innovadora planta de tuberías para la industria hidrocarburífera en Plaza Huincul

La empresa Plastiferro inaugurará el próximo 11 de septiembre sus nuevas instalaciones en Plaza Huincul, donde comenzará a producir una innovadora tecnología de tuberías destinadas a la conducción de agua, gas y petróleo.

Alejandro De Luque, integrante de la sociedad, explicó que se trata de una tubería de polietileno desarrollada con tecnología de última generación, que cuenta con diferentes capas y componentes para brindarle mayor rigidez y resistencia.

El producto puede soportar temperaturas de hasta 95 grados y trabajar con diferentes niveles de presión, de 750, 1500 y hasta 3000 PSI, según las necesidades de cada proyecto.

La planta cuenta con una nave de 25 metros de ancho por 180 metros de largo y, una vez que alcance su ritmo de producción, podría fabricar entre 25 y 30 mil metros mensuales de tubería.

Además, Deluque destacó la importancia de la generación de empleo local. Actualmente ya trabajan operarios de la zona y la empresa proyecta capacitar al personal con apoyo de otra planta ubicada en Villa Mercedes, San Luis.

A futuro, con la incorporación de una nueva línea de producción y el trabajo directo e indirecto en campo, Plastiferro estima alcanzar entre 100 y 120 puestos de trabajo, consolidando una nueva apuesta industrial vinculada al desarrollo hidrocarburífero de la región.