El Concejo Deliberante de Cutral Có adelantó las actividades y temas de la próxima sesión

El presidente del Concejo Deliberante de Cutral Có, Jesús San Martín, brindó detalles sobre las actividades culturales, educativas y legislativas que se desarrollarán en los próximos días.

Entre los principales anuncios, confirmó la realización de la 39° edición de la Fiesta Nacional del Trem Tahuen, que contará con preselectivos en distintas localidades. El primero será el 26 de septiembre en Piedra del Águila, continuará el 11 de octubre en Neuquén capital y finalizará el 12 de octubre en Cutral Có, en el Cine Rex.

La fiesta nacional se llevará adelante los días 14, 15 y 16 de noviembre en el Centro Cultural, con la participación de artistas nacionales y regionales, entre ellos Los Campedrinos y Laura Gómez Weiz.

Además, el Concejo recibirá a estudiantes de distintas instituciones educativas en el marco del programa “Las escuelas visitan el Concejo”, una iniciativa que permite a los jóvenes conocer el funcionamiento del Poder Legislativo y presentar sus propuestas e inquietudes.

Durante la sesión de este miércoles, los concejales también realizarán un reconocimiento a los jóvenes que protagonizaron la travesía desde Zapala hasta Cutral Có, en homenaje a los veteranos de Malvinas y a la memoria de quienes dieron su vida por la Patria.

Entre los temas legislativos, se tratará la terna enviada por el Ejecutivo municipal para cubrir el cargo de juez de paz suplente, integrada por Melchera Eich Saibón, Forcael Richard y Pablo María Ávila. La terna deberá ser aprobada por el Concejo y posteriormente será el Superior Tribunal de Justicia quien defina la designación.

Por otra parte, el proyecto de ordenanza relacionado con la venta de bebidas alcohólicas continuará siendo analizado en comisión, luego de las observaciones realizadas por comerciantes y distintos sectores involucrados.

Finalmente, Amantín adelantó que junto al intendente recibirán a cinco estudiantes del CPEM N° 20 que participaron de una competencia nacional de robótica y alcanzaron instancias finales, en un encuentro previsto para las 11 de la mañana en el edificio municipal.