Petrolero presentó a Manuel Tranamil y Luis “Pitu” Zúñiga como nueva dupla técnica de Primera División

El Club Petrolero presentó oficialmente a Manuel Tranamil y Luis “Pitu” Zúñiga como la nueva dupla técnica que estará al frente del plantel de Primera División de fútbol, con el próximo desafío puesto en la Copa Neuquén.

Ambos entrenadores regresan a la institución tras el llamado de la nueva comisión encargada del fútbol y destacaron su fuerte vínculo con el club.

“Nos consideramos hijos de esta institución, entonces cómo no venir a dar una mano”, expresó Tranamil, quien además señaló que, tras atravesar una situación de salud, se encuentra totalmente recuperado y listo para asumir este nuevo desafío.

Por su parte, Zúñiga remarcó que el principal objetivo será trabajar por el crecimiento de Petrolero. “Los nombres pasan, los dirigentes pasan, pero lo que quedan son los chicos y el club”, sostuvo.

La nueva dupla tendrá como primera tarea conocer la situación actual del plantel, evaluar qué jugadores continuarán y comenzar con la planificación de los entrenamientos de cara al inicio de la Copa Neuquén, cuyo comienzo se extendió una semana.

Tranamil explicó que primero buscarán apostar por los jugadores surgidos de las divisiones inferiores del club, aunque no descartó la llegada de refuerzos si la situación del plantel lo requiere.

Además, destacó que la propuesta estará basada en una metodología de trabajo que será presentada tanto a los dirigentes como a los jugadores, con el objetivo de construir una identidad dentro del campo de juego.

Con una nueva conducción técnica y la ilusión renovada, Petrolero se prepara para afrontar un importante desafío deportivo con la Copa Neuquén en el horizonte.