Dos jóvenes de la comarca revivieron el sentimiento malvinense con una histórica travesía entre Zapala y Cutral Co

Ángel Espinosa y Lucas Ricardo Costancio, los protagonistas de la denominada “Misión Malvinas”, compartieron detalles de la emotiva travesía que realizaron desde Zapala hasta Cutral Co, como homenaje a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas.

La iniciativa nació mientras ambos se encontraban prestando servicio en el Ejército. Según relataron, la idea surgió durante una jornada marcada por las adversidades climáticas, reflexionando sobre las extremas condiciones que debieron atravesar los combatientes argentinos en las islas.

La misión consistió en unir ambas localidades en una travesía que se extendió durante varias horas y estuvo marcada por el frío, el viento y la nieve. Los jóvenes aseguraron que la experiencia significó un profundo desafío físico y emocional.

Durante el recorrido, los protagonistas llevaron consigo una bandera entregada por veteranos de Malvinas, un hecho que, según expresaron, se convirtió en una de las principales motivaciones para completar la misión.

Espinosa y Costancio destacaron además la importante repercusión que tuvo la iniciativa, que trascendió las fronteras de la provincia y alcanzó notoriedad en distintos puntos del país. Incluso adelantaron que mantienen contacto con Cecilia Ludovico, una de las enfermeras voluntarias que asistió en hospitales militares durante la Guerra de Malvinas, quien podría visitar próximamente la comarca.

Los jóvenes, que actualmente ya no pertenecen al Ejército, manifestaron su intención de continuar trabajando en proyectos vinculados a la transmisión de valores a las nuevas generaciones. Entre las iniciativas que proyectan se encuentran actividades para jóvenes, una posible escuela de scout y propuestas relacionadas con la formación, la vida al aire libre y el amor por la Patria.

Finalmente, ambos serán reconocidos durante la próxima sesión del Concejo Deliberante de Cutral Co, en homenaje a la travesía realizada y al compromiso demostrado con la memoria de los veteranos y caídos en Malvinas.

“Malvinas, siempre argentinas y prohibido olvidar”, fue el mensaje con el que cerraron la entrevista.