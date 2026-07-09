Paula Bernini visitó el Messi gigante de Cutral Co: “Tenemos al Messi más grande del mundo acá”

La periodista de Todo Noticias (TN), Paula Bernini, visitó la escultura gigante de Lionel Messi realizada por el artista cutralquense Aldo Beroisa y destacó la obra como uno de los grandes atractivos turísticos y culturales de la provincia.

Durante su recorrida, Bernini aseguró sentirse emocionada por la recepción de la gente y elogió el trabajo del escultor.

“Tenemos hoy al Messi más grande de la historia jugando para la Selección Argentina y tenemos al Messi más grande acá en Cutral Co. Hay que admirar más que criticar”, expresó.

La periodista también destacó las esculturas que reciben a quienes ingresan a la ciudad, como el Cristo, la representación de la Última Cena y los dinosaurios, afirmando que “todo eso convierte a Cutral Co en un lugar único”.

Además, reflexionó sobre el espíritu de los argentinos, al que definió como un pueblo resiliente y lleno de esperanza.

“El argentino siempre sigue adelante. Aunque vaya perdiendo, nunca deja de pelear el partido”, sostuvo.

La respuesta de Aldo Beroisa a las críticas

Por su parte, el escultor Aldo Beroisa agradeció la difusión que recibió la obra en medios nacionales e internacionales y recordó que el monumento ya fue reflejado por medios como The New York Times, Le Monde y cadenas de Medio Oriente.

Consultado sobre las críticas que recibió la escultura en redes sociales y algunos programas de streaming, respondió con una metáfora:

“Son como una piedra pómez: no tienen peso, la tierra la escupe y cuando ya no sirve, se tira.”

Beroisa también recordó los momentos difíciles que atravesó en su vida y aseguró que nunca dejó de perseguir sus sueños.

“Hay que tener sueños, aunque no siempre se cumplan. Yo me fundí, me accidenté, empecé de nuevo, pero seguí adelante.”

Finalmente, explicó nuevamente por qué la escultura muestra a Messi arrodillado: representa el instante en que el capitán argentino, tras conquistar el Mundial de Qatar, se arrodilló para agradecer mirando al cielo, una imagen que el artista quiso inmortalizar en su obra.