Larraza llamó a dejar de lado las diferencias y “construir una ciudad mejor” en el Día de la Independencia

En el acto oficial por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, convocó a la comunidad a trabajar unida y aseguró que “la sociedad espera de nosotros menos confrontación y más construcción”.

Durante su discurso, el jefe comunal recordó el legado de los hombres y mujeres que en 1816 impulsaron la independencia argentina y destacó que “dejaron de lado sus diferencias para pensar en el futuro de la Nación”.

Larraza sostuvo que ese ejemplo debe trasladarse al presente y remarcó que los grandes avances se logran cuando el interés común está por encima de las diferencias. En ese sentido, afirmó que hoy la provincia atraviesa una etapa de crecimiento y oportunidades, por lo que llamó a aprovechar el momento para seguir transformando Plaza Huincul.

“Tenemos la responsabilidad de dejar una ciudad mejor para nuestros hijos y nuestros nietos. Eso también es un acto de independencia”, expresó.

En el cierre de su mensaje, el intendente renovó el pedido de unidad y trabajo conjunto entre el Estado, las instituciones, los trabajadores, los empresarios y los vecinos.