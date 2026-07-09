¿Multas automáticas en Plaza Huincul? Ya instalaron ocho cámaras sobre la Ruta 22 y anuncian controles más estrictos

Las cámaras de control vehicular ya fueron instaladas sobre la Avenida San Martín, el tramo urbano de la Ruta Nacional 22 que atraviesa Plaza Huincul. Si bien por el momento no se aplicarán multas automáticas, el municipio confirmó que comenzará una etapa de concientización antes de poner en marcha el sistema sancionatorio.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Ramón Lecaro, explicó que la instalación forma parte de un convenio firmado entre el municipio y una empresa nacional, con el objetivo de reducir la cantidad de accidentes de tránsito registrados en los últimos años, algunos de ellos con víctimas fatales.

“Esto responde a una necesidad concreta. Hemos tenido siniestros muy graves, con importantes daños materiales, personas lesionadas e incluso fallecidas. Por eso avanzamos con este proyecto”, sostuvo el funcionario.

¿Qué infracciones detectarán las cámaras?

En esta primera etapa fueron colocadas ocho cámaras sobre la Avenida San Martín. Los equipos permitirán detectar distintas infracciones de tránsito, entre ellas:

Cruce de semáforos en rojo.

Uso del teléfono celular mientras se conduce.

Falta de cinturón de seguridad.

Adelantamientos en lugares prohibidos.

Estacionamiento indebido.

Según explicó Lecaro, estas infracciones podrán ser controladas sin necesidad de autorizaciones nacionales adicionales.

Durante un mes solo habrá advertencias

El municipio aclaró que las cámaras ya se encuentran instaladas y operativas desde el punto de vista técnico, aunque durante aproximadamente un mes o un mes y medio no se aplicarán sanciones económicas.

En ese período, los conductores que cometan infracciones recibirán únicamente una notificación como parte de una campaña de concientización.

“Queremos que esto no sea visto como una herramienta recaudatoria, sino como una medida para cambiar conductas y prevenir accidentes”, remarcó Lecaro.

Los radares de velocidad todavía deberán esperar

Respecto al control de velocidad, el funcionario indicó que los radares —o cinemómetros— aún no entrarán en funcionamiento porque falta la homologación correspondiente por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Además, explicó que también existe un proyecto para instalar controles de velocidad sobre la Ruta Provincial 17, tanto en el camino hacia Añelo como sobre la ruta hacia Picún Leufú, aunque en ese caso la implementación depende de la reglamentación de una nueva ley provincial.

La empresa se hace cargo de toda la inversión

Lecaro precisó que el municipio no realizó desembolsos para la compra ni la instalación de los equipos.

Todo el equipamiento, la instalación y la puesta en funcionamiento están a cargo de la empresa con la que se firmó el convenio, mientras que el municipio será responsable del proceso de control y juzgamiento de las infracciones una vez que el sistema entre plenamente en vigencia.

También habló sobre los “trapitos”

Durante la entrevista, el secretario fue consultado por la presencia de cuidacoches en distintos sectores de la ciudad.

Explicó que en Plaza Huincul existe una ordenanza que regula la actividad, pero no la prohíbe, lo que dificulta aplicar sanciones más severas.

Además, señaló que muchas de las personas que realizan esta actividad no son siempre las mismas y que, por tratarse de una problemática con un fuerte componente social, el municipio trabaja junto a la Policía para evitar conflictos con vecinos y conductores, aunque reconoció que resulta complejo erradicar definitivamente la situación.