9 julio, 2026 11:54
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Cutral Co celebra el Día de la Independencia con una gran peña y el show de Peteco Carabajal

Cutral Co vivirá este miércoles una gran celebración por el Día de la Independencia con una peña folklórica en el gimnasio municipal Enrique Mosconi, con entrada libre y gratuita. Radio Fuego realizará transmisión especial a través de nuestro canal de youtube FUEGO24CCO

La subsecretaria de Cultura y Educación, Cintia Ferreira Mesa, informó que las actividades comenzarán a las 17 con el acto protocolar, donde la Orquesta Infanto Juvenil de Cuerdas interpretará los himnos nacionales. Luego se presentarán el Ballet Folklórico Municipal y numerosas agrupaciones de danza locales, que compartirán escenario con el tradicional Pericón Nacional.

El cierre de la jornada estará a cargo de Peteco Carabajal, quien se presentará entre las 20:30 y las 21.

Además, durante toda la tarde habrá buffets organizados por las escuelas de danza, con comidas típicas como empanadas, tortas fritas y otras propuestas gastronómicas para disfrutar en familia.

Desde la organización invitaron a los vecinos a asistir temprano para participar de todas las actividades y celebrar una nueva fecha patria junto a artistas locales y uno de los máximos referentes del folklore argentino.

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