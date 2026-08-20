Omar Poblet asume en Rivadavia con un ambicioso proyecto para potenciar las inferiores

Omar Poblet será desde el próximo lunes el nuevo director técnico de la Primera División del Club Rivadavia, donde asumirá el desafío de mejorar el presente deportivo y, al mismo tiempo, impulsar un proyecto integral para las divisiones inferiores.

El entrenador adelantó que trabajará junto al preparador físico Damián Paz Niño y al ayudante de campo Hugo San Martín, con quien buscará establecer un mismo lineamiento de trabajo para todas las categorías.

Poblet destacó la importancia de que los jóvenes tengan continuidad y oportunidades para jugar, especialmente aquellos que no encuentran lugar en clubes de mayor estructura de la zona. En ese sentido, planteó fortalecer la captación y formación de jugadores para que Rivadavia se convierta en una alternativa de crecimiento.

El nuevo entrenador también remarcó que el objetivo no será solamente formar futbolistas, sino acompañar a los jóvenes en su desarrollo personal. “Lo principal es que sean buenas personas y, si pueden llegar al fútbol profesional, bárbaro”, sostuvo.

Rivadavia participará próximamente de la Copa Neuquén y ya tiene proyectada su participación en la Copa Argentina, competencias que servirán como parte del proceso de evaluación y armado del nuevo plantel.

La presentación oficial de Poblet al frente de la Primera División será el lunes a las 15:30/16:00, cuando comenzará formalmente una nueva etapa para el club.