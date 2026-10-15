Neuquén lanzó Huella Mayor, un programa de turismo social para adultos mayores

El gobernador Rolando Figueroa presentó Huella Mayor, un nuevo programa de turismo social que busca mejorar la calidad de vida de las personas mayores mediante viajes, recreación y encuentros. El lanzamiento se realizó en el estadio Ruca Che, con la participación de más de 1.200 personas mayores de toda la provincia.

La iniciativa prevé alcanzar a más de 2.000 beneficiarios, con viajes a destinos neuquinos como Copahue, Caviahue, Villa Pehuenia, San Martín de los Andes, Huinganco y Villa El Chocón, además de Las Grutas. Durante el acto se sortearon los dos primeros contingentes que viajarán en los próximos días.

Figueroa destacó la importancia de impulsar políticas públicas destinadas a las personas mayores y también mencionó la construcción de complejos habitacionales con espacios integrales. Entre las obras, señaló que ya se licitó el proyecto de Plaza Huincul, junto con el de Plottier.

Para participar de Huella Mayor es necesario tener 60 años o más, acreditar al menos cinco años de residencia en Neuquén y formar parte de un grupo de un centro de jubilados, municipio o asociación civil. No se aceptan inscripciones individuales.

La información sobre requisitos e inscripción está disponible en los sitios oficiales del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano y del Gobierno de Neuquén.