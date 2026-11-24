Familias de estudiantes de 5° división H, turno mañana, del CPEM N° 6 de Cutral Co presentaron una nota formal a la Dirección del establecimiento para solicitar una solución que permita a sus hijos participar del acto de colación de la promoción 2026.

El reclamo surgió luego de que se adelantara la fecha del viaje de egresados, una modificación que coincide con la ceremonia de finalización de estudios. Según expresaron los padres, inicialmente se les informó que el acto se realizaría el 2 de diciembre, pero posteriormente tomaron conocimiento de que fue reprogramado para el 1 de diciembre.

Las familias señalaron que solicitaron cambiar la fecha o, como alternativa, utilizar las instalaciones escolares para organizar una ceremonia exclusiva para el curso, pero ambas propuestas habrían recibido una respuesta negativa.

En la presentación, remarcaron que los estudiantes no eligen ausentarse de la ceremonia y que merecen tener un cierre institucional después de cinco años de trayectoria escolar.

Por este motivo, solicitaron una respuesta formal en un plazo de 48 horas, la reconsideración de la fecha o la autorización para realizar un acto alternativo. También pidieron que se expliquen los motivos que impiden acceder a las propuestas y advirtieron que, de no obtener una respuesta favorable, recurrirán a las autoridades del Consejo Provincial de Educación.

«No queremos que nuestros hijos se queden sin un recuerdo que debería ser uno de los momentos más lindos de su etapa escolar», expresaron las familias, que esperan una solución mediante el diálogo.