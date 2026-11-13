Liliana Valiente asumió al frente de Comercio y Bromatología de Cutral Co y anunció nuevas medidas de trabajo

La nueva directora de Comercio y Bromatología de Cutral Co, Liliana Valiente, comenzó su gestión con una agenda centrada en el acompañamiento a los comerciantes, la prevención sanitaria y el fortalecimiento del vínculo entre los inspectores y el sector comercial.

Uno de los principales temas de trabajo está relacionado con el fenómeno climático de El Niño y la posibilidad de que se produzcan cortes en el suministro eléctrico. Ante este escenario, desde la Dirección ya comenzaron a notificar a los comerciantes sobre las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad de los alimentos.

Valiente explicó que se recomienda mantener los generadores eléctricos en condiciones, en aquellos comercios que cuenten con ellos, para preservar la cadena de frío ante eventuales interrupciones del servicio. También aconsejó evitar el abastecimiento excesivo de productos perecederos y priorizar alimentos no perecederos, como arroz, fideos y otros productos secos.

“Tenemos todos el mismo objetivo, tanto los comerciantes como nosotros: proveernos de alimentos seguros”, remarcó la funcionaria.

Capacitación para inspectores y comerciantes

Otro de los ejes de la nueva gestión será la capacitación del personal. Valiente adelantó que durante la próxima semana se realizarán dos jornadas internas destinadas a los inspectores, con el objetivo de actualizar conocimientos, intercambiar experiencias y brindar nuevas herramientas para el trabajo diario.

La directora sostuvo que se busca modificar la percepción que existe sobre las inspecciones y construir una relación más cercana con los comerciantes.

“La idea es desmitificar ese miedo o esa adversidad que hay entre el inspector y el comerciante. Que pueda haber un vínculo, una comunicación diaria y real”, señaló.

Además, recordó la importancia del carnet de manipulación de alimentos, obligatorio para quienes elaboran, producen o transportan alimentos. La capacitación se realiza mensualmente y el carnet tiene una vigencia de tres años.

Finalmente, Valiente destacó que encontró un área en funcionamiento y un equipo comprometido, y planteó como objetivo continuar fortaleciendo el trabajo de Comercio y Bromatología mediante la prevención, la información y el acompañamiento al sector comercial.