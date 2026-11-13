Cutral Co: realizarán una jornada gratuita sobre bullying, violencia y el rol de la familia y la escuela

La Secretaría de la Mujer y de la Diversidad de Cutral Co realizará el próximo viernes 20 de noviembre, a las 17:30, una jornada de reflexión y capacitación sobre bullying, destinada a familias, adolescentes y docentes.

La actividad tendrá lugar en el Centro Cultural José Héctor Rioseco, en el Parque de la Ciudad, y contará con la disertación de la reconocida doctora y psicopedagoga Liliana González, quien brindará herramientas para abordar las situaciones de acoso escolar y violencia desde el ámbito familiar y educativo.

La secretaria Carolina D’Arcona explicó que el encuentro se desarrollará bajo el título “El bullying en cuestión de familia y escuela” y será de carácter gratuito. Además, los docentes recibirán puntaje a través del Instituto de Formación Docente N.º 1, que acompaña la propuesta.

D’Arcona destacó la importancia de generar espacios para abordar problemáticas que atraviesan a las familias de la ciudad. “Tenemos una cantidad de chicos violentados y de papás que están atravesando momentos muy difíciles por el tema de la violencia”, señaló.

También remarcó el trabajo preventivo realizado durante el año junto al COMUNAB, que permitió acercarse a distintos barrios y conocer las experiencias de niños y adolescentes. Según explicó, a través de actividades lúdicas, dibujos y escritos, los chicos pudieron expresar situaciones que muchas veces permanecen ocultas.

La funcionaria invitó a toda la comunidad a participar y señaló que las inscripciones pueden realizarse mediante el código QR difundido en las redes sociales de la Secretaría, aunque también podrán anotarse al momento de asistir.

El encuentro busca fortalecer las herramientas de prevención y promover el compromiso conjunto de las familias, las escuelas y las instituciones frente al bullying y las distintas formas de violencia que afectan a las infancias y adolescencias.