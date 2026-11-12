Cutral Co define el Presupuesto 2027 y la Tarifaria: San Martín defendió el modelo económico municipal y rechazó los recortes

El presidente del cuerpo legislativo, Jesús San Martín, confirmó que ambos proyectos serán abordados en la sesión ordinaria de este jueves, luego de las audiencias públicas. También defendió el financiamiento municipal a la Bodega, la prensa y las políticas de empleo.

El Concejo Deliberante de Cutral Co avanzará este jueves con el tratamiento en segunda lectura del Presupuesto y la Ordenanza Tarifaria 2027, luego de las audiencias públicas realizadas el martes.

El presidente del cuerpo, Jesús San Martín, destacó la participación de los vecinos: cinco personas se inscribieron para opinar sobre el Presupuesto y cuatro para la Tarifaria.

Durante las exposiciones surgieron cuestionamientos sobre el financiamiento municipal a la Bodega, las partidas destinadas a prensa y la posibilidad de aplicar un modelo económico similar al del Gobierno nacional.

San Martín manifestó su desacuerdo con esas propuestas y defendió el acompañamiento estatal a la producción local. Sobre la Bodega, sostuvo que representa una fuente de trabajo y una oportunidad para proyectar a Cutral Co en distintos encuentros y certámenes.

También cuestionó el modelo económico nacional y afirmó: «Es una inflación mentirosa porque la inflación sí cierra, pero con la gente afuera».

En relación con la partida destinada a los medios de comunicación, advirtió que eliminarla podría afectar puestos laborales y defendió el vínculo entre el municipio y los trabajadores de prensa.

Por otra parte, aclaró que los trabajos realizados mediante el sistema de monotributistas cuentan con contratos que establecen que, si una obra no queda correctamente terminada, la responsabilidad de repararla recae sobre el trabajador que la ejecutó, sin representar un doble gasto para el municipio.

Fiesta Nacional del Tremn Tahuen

San Martín también invitó a participar de la 39ª Fiesta Nacional del Tremn Tahuen, que comenzará este viernes a las 19 en el Centro Cultural, con tres noches de música y folclore.

La programación incluye a Magui Cuyén y Facundo Toro el viernes; Los Campedrinos el sábado y Sergio Galleguillo el domingo, además de artistas locales y la presentación de Laura Gómez Weiss.

Finalmente, adelantó que en la sesión de este jueves también se tratará un expediente relacionado con los escudos barriales, que serán entregados a los centros comunitarios de la ciudad.