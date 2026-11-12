La Fiesta Nacional del Tremn Tahuen llegará a todo el mundo con la transmisión en vivo de Radio Fuego por YouTube Fuego24cco

La cobertura especial llegará a todo el mundo mediante el canal Fuego24cco, con transmisiones durante las tres jornadas del tradicional encuentro folclórico que se realizará en Cutral Co.

Radio Fuego realizará una cobertura especial de la 39ª Fiesta Nacional del Tremn Tahuen, llevando cada momento del evento a través de su canal de YouTube Fuego24cco, para que vecinos de la comarca y espectadores de distintos puntos del país y del mundo puedan disfrutar de la celebración.

En diálogo con Radio Fuego, Cintia Ferreira Mesa, Secretaría de Cultura municipal, destacó el trabajo de organización y la importancia de sostener esta fiesta que reivindica las raíces y la identidad cultural de Cutral Co.

La celebración comenzará este viernes 13 y se extenderá hasta el domingo 15 de noviembre, con entrada libre y gratuita, desde las 19 horas, en el Centro Cultural José Rioseco.

La programación contará con artistas locales, regionales y nacionales, entre ellos Facundo Toro, Los Campedrinos y Sergio Galleguillo. También habrá una globa gastronómica donde los artistas compartirán momentos con el público.

Con esta transmisión especial, Radio Fuego y Fuego24cco ampliarán el alcance de una de las fiestas culturales más importantes de Cutral Co, permitiendo que quienes no puedan asistir presencialmente también sean parte de tres noches de música, danza y tradición patagónica.