ESCUELA 334: La directora aclaró que no se trató de bullying y reclamo mayor acompañamiento de la justicia

La directora de la Escuela Primaria N° 334, Esther Orellano, salió a aclarar la situación de convivencia entre estudiantes que tomó estado público tras la exposición de una madre. Aseguró que la institución intervino desde el comienzo, sostuvo que se trató de un conflicto de acoso entre pares y cuestionó la falta de respuestas de los organismos que deben acompañar estos casos.

Durante una entrevista, Orellano explicó que la escuela cuenta con protocolos de intervención y desarrolla proyectos permanentes de convivencia, con actividades, encuentros y salidas educativas para fortalecer los vínculos entre los alumnos.

En relación con el episodio denunciado, la directora fue contundente al señalar: “Lo que se expuso en los medios no es una situación de bullying, fue un acoso entre pares”. Además, remarcó que desde la institución se promueve el diálogo entre las familias involucradas y que la madre de una de las alumnas siempre manifestó predisposición para acercarse y buscar una solución.

La directora también explicó que cada situación queda registrada mediante actas e informes que posteriormente son elevados a Supervisión, Desarrollo Social y otros organismos correspondientes. Sin embargo, advirtió que existe una importante dificultad para conseguir respuestas y acompañamiento de las instituciones externas.

Uno de los principales reclamos estuvo dirigido a la falta de intervención de la Justicia. Orellano recordó que el conflicto comenzó a trabajarse desde marzo y que en octubre mantuvieron una reunión con representantes de Desarrollo Social, donde se comprometieron a brindar acompañamiento profesional a las familias, pero aseguró que esa asistencia todavía no se concretó.

“La pata que nos falta es la Justicia. Nos han pedido informes, hemos hecho las devoluciones, pero no recibimos nada”, expresó.

En ese sentido, señaló que la problemática excede los conflictos de convivencia y alcanza otras situaciones complejas, como el ausentismo escolar, la falta de alimentos y posibles situaciones de abandono. Incluso mencionó el caso de dos hermanos que durante todo el año asistieron solamente tres días a clases, pese a las reiteradas intervenciones y visitas domiciliarias realizadas por el equipo directivo.

Orellano defendió el trabajo cotidiano de docentes y directivos y aseguró que no permanecen únicamente dentro del establecimiento, sino que también realizan visitas a los hogares para conocer la realidad de sus estudiantes.

Por otra parte, hizo un llamado a las familias para que supervisen el uso de celulares y redes sociales, al considerar que muchos de los conflictos se originan fuera del ámbito escolar y luego repercuten dentro de las aulas.

Finalmente, la directora sostuvo que la escuela no se encuentra en una situación de abandono y que trabaja permanentemente para garantizar la convivencia, aunque reconoció que pueden producirse situaciones que no siempre logran advertirse de manera inmediata, debido a la cantidad de alumnos que deben atender los docentes.

El reclamo central de la directora apunta a que las escuelas no pueden afrontar solas estas problemáticas y necesitan respuestas concretas, acompañamiento profesional y una intervención efectiva de los organismos responsables.