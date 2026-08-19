Detectan a unas 10 personas intentando ocupar un terreno en Plaza Huincul

Un grupo de aproximadamente diez personas fue detectado este lunes 17 de agosto, minutos después de las 15, mientras realizaba tareas de limpieza y colocación de postes en un predio descampado ubicado sobre avenida Azucena Maizani, en el margen este de Plaza Huincul.

Personal policial del Comando Radioeléctrico Cutral Co–Plaza Huincul, que realizaba tareas de prevención, constató la situación y procedió a identificar a los hombres y mujeres mayores de edad que se encontraban en el lugar.

Al ser consultados, manifestaron que no contaban con terrenos propios y que pretendían ocupar el espacio debido a que se encontraba desocupado. Además, reconocieron no contar con documentación que acreditara la propiedad o autorización para ocupar el predio.

Ante esta situación, los efectivos les informaron que se trataba de una ocupación irregular y los invitaron a retirarse del lugar. Las personas accedieron sin oponer resistencia y el predio quedó despejado, sin registrarse mayores incidentes.

En el procedimiento también intervino personal de la Comisaría Sexta de Plaza Huincul, que realizó las actuaciones judiciales correspondientes, con intervención de la Fiscalía de Cutral Co.