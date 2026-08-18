Condenan a una mujer por agredir a docentes en un Instituto de Formación Docente de Neuquén

Una mujer fue condenada por amenazar a una docente y agredir físicamente a dos directivas del Instituto de Formación Docente N.º 12 de Neuquén capital, en un hecho ocurrido en agosto de 2025.

El caso generó preocupación en el ámbito educativo y ahora es considerado por el sector docente como un precedente frente a las situaciones de violencia que se registran en establecimientos escolares.

Fanny Apablaza, secretaria general de la seccional Cutral Co-Plaza Huincul de ATEN, destacó la importancia del fallo y señaló que las agresiones verbales y físicas contra docentes y equipos directivos se producen con frecuencia en las escuelas de la provincia.

La dirigente explicó que, anteriormente, este tipo de situaciones quedaba principalmente dentro del ámbito educativo, mediante actas, intervenciones de los equipos directivos y protocolos internos. Con la nueva legislación de protección integral de los docentes, se busca avanzar también en el ámbito judicial.

Apablaza sostuvo que el fallo puede generar un efecto preventivo y hacer que familiares y otras personas que ingresan a las escuelas con actitudes violentas “lo piensen dos veces” antes de agredir a trabajadores de la educación.

La pena concreta que deberá cumplir la mujer será definida en una audiencia de cesura, cuya fecha deberá establecer la Oficina Judicial. Las partes cuentan con cinco días hábiles para ofrecer pruebas para esa instancia.

Desde ATEN remarcaron que el objetivo es garantizar que las escuelas sean espacios libres de violencia y que los docentes puedan desarrollar su tarea sin amenazas, insultos ni agresiones.

El fallo, conocido el viernes pasado, es considerado por el sector educativo como un antecedente importante frente a una problemática que, según advierten, se repite con frecuencia en establecimientos de toda la provincia.