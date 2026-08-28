Jornada de concientización sobre el nuevo régimen penal juvenil llegó a estudiantes de Cutral Co

Con la participación de distintas instituciones, comenzó en la Escuela 51 de Cutral Co una jornada de concientización destinada a estudiantes de nivel medio, centrada en el nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil que entrará en vigencia el próximo 5 de septiembre.

La actividad reúne durante la mañana a los alumnos del turno correspondiente y continuará por la tarde con el resto de los estudiantes. Al finalizar las exposiciones, los jóvenes tendrán la posibilidad de realizar preguntas y plantear sus dudas.

La jueza de Paz Claudia Vega destacó la importancia de que los adolescentes comprendan que, a partir de la entrada en vigencia del nuevo régimen, determinadas conductas pueden tener consecuencias penales más graves. “Necesitamos de la ayuda de los papás para que esta concientización continúe más allá de lo que pase hoy en la escuela”, señaló.

La jornada cuenta con la participación de organismos de Cutral Co y Plaza Huincul, entre ellos la Secretaría de la Mujer, SENAF, áreas de niñez, Policía, Hospital y otras instituciones vinculadas a la atención y prevención.

Entre los disertantes se encuentra el defensor oficial Diego Simonelli, mientras que el licenciado Néstor Zamora, de la Defensoría del Niño, aborda la responsabilidad de los adolescentes en el uso de las redes sociales.

Además, se brindará información sobre salud mental, emociones, cuidado de la salud y prevención de enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis, y se explicarán los espacios a los que los jóvenes pueden recurrir para solicitar ayuda, incluso de manera confidencial.

La iniciativa busca extenderse a otras escuelas secundarias y técnicas de Cutral Co y Plaza Huincul, con el objetivo de que los adolescentes conozcan las nuevas reglas y que la información también sea trasladada a los hogares.