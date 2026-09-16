La obra pluvial avanza y desde este miércoles habrá nuevos cortes de tránsito en Cutral Co

La obra pluvioaluvial continúa avanzando en distintos sectores de Cutral Co y generará nuevos cortes de tránsito durante los próximos días, especialmente en la zona de calle Salta y Avenida del Trabajo.

A partir de este miércoles, quedará cerrado el paso en la intersección de Avenida del Trabajo y Salta, debido al avance de las tareas hacia calle Roca. Desde allí, la obra continuará por Roca, San Martín y Carlos H. Rodríguez, por lo que se pidió especial atención a comerciantes y vecinos de esos sectores.

Según se informó durante la recorrida, los trabajos podrían avanzar durante los próximos días hacia la zona de Carlos H Rodríguez y posteriormente continuar por Salta hacia Matorras, afectando progresivamente distintos sectores del centro-norte de la ciudad.

Sectores habilitados y calles con restricciones

En el sector del barrio Cooperativo, algunas calles ya fueron liberadas. El tránsito puede circular por Avenida del Trabajo hasta Córdoba, continuar hacia la Terminal y posteriormente por Río Negro hasta el límite con Plaza Huincul.

Sin embargo, continúa restringido el paso por ALEM, donde las vallas impiden avanzar hacia La Pampa. Se advirtió a los conductores que no deben retirar las barreras, ya que deberán regresar por el mismo recorrido.

En tanto, sobre Di Paolo, desde Río Negro hacia el sector de la Avenida, ya se encuentra compactado un tramo de aproximadamente dos cuadras y se prevé que durante los próximos días comiencen las tareas de asfaltado. El sector de Di Paolo que ya estaba asfaltado no fue afectado por la obra.

Desde la recorrida también se señaló que las condiciones climáticas podrían influir en el ritmo de los trabajos, teniendo en cuenta las complicaciones que generaron las lluvias durante las primeras etapas de la obra.

Las autoridades solicitaron precaución y planificación de los recorridos, especialmente a quienes circulen por las zonas intervenidas, y recomendaron a los comerciantes tener en cuenta los futuros cortes para organizar el acceso y el estacionamiento de vehículos.