La nueva directora del Hospital Complejidad VI anunció obras, más profesionales y mejoras en la atención

La flamante directora del Hospital de Complejidad VI, Vanessa Rivero, dialogó con Radio Fuego sobre los principales objetivos de su gestión, en una etapa de transición que definió como “muy intensa”, con múltiples proyectos en marcha y el desafío de acompañar el crecimiento de Cutral Co y Plaza Huincul.

Rivero destacó que asumió el cargo con entusiasmo y acompañada por un equipo de trabajo, al remarcar que el fortalecimiento del hospital es una tarea colectiva. En ese sentido, señaló que el constante aumento de la población y el impacto que tendrá el desarrollo hidrocarburífero en la región obligan a planificar una mayor capacidad de respuesta del sistema sanitario.

Fortalecer los centros de salud para descomprimir la guardia

Uno de los ejes de la gestión será reorganizar la atención de los pacientes fortaleciendo el primer nivel de atención.

La directora explicó que la antigua posta sanitaria de Monte Hermoso pasó a convertirse en un centro de salud y que los nodos sanitarios de Plaza Huincul y Cutral Co ampliaron su horario de atención hasta las 20 horas.

Estos espacios ofrecen atención médica, odontológica, pediátrica y obstétrica, entre otras prestaciones, permitiendo que muchas consultas sean resueltas fuera de la guardia del hospital.

Búsqueda de más profesionales

Rivero reconoció que el hospital trabaja con una dotación de personal ajustada frente a la creciente demanda.

Por ese motivo, confirmó que continúa la búsqueda de médicos y otros profesionales de la salud, entre ellos farmacéuticos, fonoaudiólogos, psicólogos y especialistas en salud mental, con el objetivo de ampliar la capacidad operativa del establecimiento.

Nuevo edificio para Hemoterapia

Otro de los anuncios destacados fue el avance del convenio firmado entre la Provincia y los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul para construir un edificio destinado al servicio de Hemoterapia.

La directora explicó que actualmente el área funciona en espacios reducidos y que las extracciones se realizan en un tráiler, situación que genera dificultades, especialmente durante el invierno.

El nuevo edificio, previsto dentro del plan de obras para 2027, permitirá contar con mejores condiciones para la extracción, procesamiento de muestras y realización de transfusiones.

Además, recordó que el hospital continúa creciendo con otras obras de infraestructura, entre ellas el próximo Banco de Leche Humana y el futuro Centro Integral de Atención al Paciente Oncológico.

“La Noche de las Mamas” será este 24 de julio

Durante la entrevista, Rivero también invitó a la comunidad a participar de una nueva edición de “La Noche de las Mamas”, que se realizará el 24 de julio, entre las 17 y las 23 horas, en el Servicio de Imágenes del Hospital.

La campaña está destinada a mujeres de 45 a 69 años, quienes podrán realizarse una mamografía sin turno previo y sin orden médica. Las mujeres menores de esa edad con factores de riesgo deberán concurrir con una indicación médica.

La directora remarcó que se trata de una campaña fundamental para la detección precoz del cáncer de mama y convocó a todas las vecinas que estén dentro del rango etario a aprovechar esta oportunidad gratuita.

Rivero concluyó destacando el acompañamiento que recibe del Ministerio de Salud y de los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul para continuar ampliando la infraestructura y mejorar la calidad de atención que brinda el hospital a toda la comunidad.