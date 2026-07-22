ATEN confirmó que el lunes habrá clases con normalidad en Neuquén

La secretaria general de ATEN provincial, Fanny Mancilla, confirmó que el próximo lunes las clases comenzarán con normalidad en toda la provincia de Neuquén y aclaró que el sindicato no convocó a ninguna medida de fuerza.

La dirigente explicó que el paro anunciado por la seccional ATEN Capital responde a una decisión de ese sector y no cuenta con el respaldo de la conducción provincial, por lo que los docentes que adhieran podrían sufrir descuentos salariales y perder el adicional por presentismo.

Mancilla recordó que el gremio mantiene vigente un acuerdo salarial hasta fin de año con actualización por IPC, y señaló que, si el Gobierno mejora la oferta para otros sindicatos estatales, ATEN solicitará que esos beneficios también alcancen al sector docente.

Además, indicó que se realiza un relevamiento sobre el estado de los edificios escolares para garantizar que las instituciones reúnan las condiciones necesarias antes del reinicio de las actividades.