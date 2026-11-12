CUTRAL CO: Denuncian que un vecino intentó llevarse a una nena de 9 años y temen por la seguridad de la familia

La madre de la menor relató que el hombre la tomó del brazo y quiso obligarla a ingresar a su vivienda. La familia realizó la denuncia policial y asegura que también recibió amenazas de incendio. Piden medidas urgentes para evitar que vuelva a ocurrir una situación similar.

Un grave episodio de presunto intento de abuso o captación de una menor fue denunciado por una familia de Cutral Co, luego de que una niña de 9 años fuera interceptada por un vecino mientras andaba en bicicleta junto a otros chicos del barrio.

Según relató la madre en diálogo con Radio Fuego, el hecho ocurrió el lunes por la tarde, cuando varios niños jugaban en la calle durante una reunión familiar. En ese momento, la pequeña regresó a su casa para advertir que un hombre la había agarrado del brazo, impidiéndole continuar con su recorrido y forcejeando para intentar llevarla hacia el interior de su vivienda.

La mujer explicó que la niña logró resistirse y negarse a ingresar, mientras su hermanita y un primo salieron corriendo para avisar a los adultos. Al salir, los familiares encontraron a la menor profundamente angustiada y llorando por lo sucedido.

«Solamente le doy gracias a Dios porque no pasó mucho», expresó la madre, quien manifestó su preocupación por las consecuencias emocionales que atraviesa su hija. Según contó, en los días posteriores comenzó a llorar y tiene miedo de volver a encontrarse con el hombre.

Pero la situación no terminaría allí. La mujer también denunció que, luego del episodio, el vecino habría amenazado con prender fuego las viviendas durante la noche. Además, aseguró que existiría un antecedente cercano de una vivienda incendiada, situación que incrementó el temor de toda la familia.

La denuncia fue realizada en la Policía, donde también se tomó declaración a la niña. La madre indicó que desde entonces cuentan con recorridos policiales preventivos en el sector, debido a que tiene cuatro hijos menores de edad y teme por su integridad.

La familia prefirió no revelar el barrio donde ocurrió el episodio por miedo a posibles represalias. También tiene previsto mantener una entrevista con integrantes de la Secretaría de la Mujer de Cutral Co para solicitar acompañamiento y contención psicológica para la pequeña.

Durante la entrevista, la madre se mostró visiblemente angustiada y pidió que se adopten medidas urgentes para evitar que el episodio vuelva a repetirse.

La preocupación no alcanza solamente a esta familia: en el sector hay numerosos niños que habitualmente juegan juntos, salen en bicicleta y comparten las tardes en la calle.

Ahora esperan una respuesta de la Justicia y de los organismos correspondientes. El reclamo es concreto: que se investigue lo sucedido, se evalúen las medidas de protección necesarias y se garantice la seguridad de la niña y de los demás chicos del barrio.