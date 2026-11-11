El PJ neuquino cuestionó el adelantamiento de las elecciones provinciales: “Es una elección amañada”

El presidente del Congreso Provincial del Partido Justicialista de Neuquén, Luis “Pichi” Sagaseta, cuestionó la decisión del gobernador Rolando Figueroa de convocar a elecciones provinciales para el próximo 14 de febrero de 2027.

En diálogo con Radio Fuego, el dirigente consideró que el adelantamiento de los comicios responde a una conveniencia política del gobernador y advirtió que los plazos establecidos generan dificultades para la organización de los partidos.

“Creemos que va a restar participación por la fecha y por los tiempos. El cronograma es muy corto”, sostuvo Sagaseta.

Además, calificó el proceso como una “elección amañada” y señaló que el calendario electoral obliga a acelerar las definiciones políticas: el 5 de diciembre vence el plazo para conformar frentes y el 11 o 12 de diciembre sería la presentación de candidaturas.

Frente a este escenario, confirmó que convocarán al Congreso Provincial del PJ para resolver rápidamente la conformación de alianzas y avanzar en la estrategia electoral.

Pese a los cuestionamientos por los tiempos, Sagaseta aseguró que el justicialismo buscará llegar en condiciones a la próxima contienda electoral.