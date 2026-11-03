“Tarifa Neuquina: vecinos de Cutral Co y Plaza Huincul pueden anotarse para obtener un 30% de descuento en la luz”

COPELCO informó que ya se encuentra abierta la inscripción para acceder al beneficio de la Tarifa Neuquina, que contempla un descuento del 30% en las facturas de energía para usuarios residenciales de Cutral Co y Plaza Huincul.

Los interesados podrán completar el trámite de manera online hasta el 15 de noviembre inclusive, ingresando al siguiente enlace:

https://rub.copelco.coop

Desde la cooperativa aclararon que se permitirá una inscripción por cada titular del suministro.

El descuento del 30% se conforma mediante un aporte conjunto: COPELCO aporta un 10%, los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul contribuyen con otro 10% cada uno para los usuarios de sus respectivas localidades, y el Gobierno de Neuquén suma el 10% restante.

La iniciativa busca aliviar el costo de los servicios esenciales y acompañar económicamente a las familias de ambas ciudades.