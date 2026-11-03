Plaza Huincul participó de la audiencia pública por el proyecto GNL: ambiente y empleo local, entre las prioridades

En el espacio Atardecer Feliz se realizó una audiencia pública vinculada al proyecto de Gas Natural Licuado (GNL), donde se presentó el estudio de impacto ambiental para la construcción del gasoducto y el poliducto que conectarán la zona de Buena Esperanza con Río Negro.

El subsecretario de Ciencia y Tecnología de Plaza Huincul, Rodrigo Carrasco, destacó la importancia de esta instancia de participación y explicó que la exposición estuvo a cargo de la empresa responsable del proyecto, bajo la supervisión de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén.

Carrasco señaló que se trata de una iniciativa de gran magnitud, con una inversión estimada en 50.000 millones de dólares, que permitirá exportar gas natural en estado líquido a distintos mercados internacionales.

Además, remarcó la importancia de garantizar controles ambientales para evitar que la explotación de los recursos naturales deje pasivos en la región. En ese sentido, sostuvo que tanto el Gobierno provincial como el municipio acompañan una política de desarrollo que contemple el cuidado del ambiente.

Otro de los ejes centrales fue la preparación de trabajadores locales para acceder a las oportunidades laborales que generará el GNL. Carrasco destacó el trabajo conjunto entre el municipio, la Provincia y el sector privado para impulsar capacitaciones y certificaciones.

El funcionario afirmó que el objetivo es que los puestos de trabajo que demande el proyecto puedan ser ocupados por vecinos de Plaza Huincul y de la comarca petrolera. También mencionó la necesidad de recuperar trabajadores neuquinos y evitar que las oportunidades laborales queden exclusivamente en manos de personas que lleguen desde otras provincias.