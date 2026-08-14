Juicio por el doble homicidio de Nicolás Piovesán y Junior Riquelme: las familias reclamaron justicia

En Tribunales de Cutral Co se desarrolla la última jornada del juicio por jurados populares por el doble homicidio de Nicolás Piovesán, de 16 años, y Junior Riquelme, de 18, ocurrido el 26 de agosto de 2025 en el barrio Nehuen Che.

Durante la jornada, familiares de ambas víctimas se concentraron en el lugar y reclamaron justicia. Débora, tía de Nicolás, cuestionó los comentarios surgidos en redes sociales y defendió la memoria de su sobrino. “Era un niño de 16 años, estudiaba y no tenía antecedentes”, expresó.

Por su parte, familiares de Junior también pidieron que los responsables sean condenados y remarcaron el dolor que atraviesan desde el asesinato. “Los años que paguen no nos van a devolver ni a mi hermano ni a Nico”, señalaron.

Las familias también manifestaron su malestar porque esperaban recibir un enlace para seguir la audiencia de manera virtual, pero aseguraron que no fue proporcionado. Además, denunciaron dificultades para conocer lo que ocurría durante los cuartos intermedios.

Por el crimen están acusados Carlos de la Vega y Juan José Caniguán, señalados por la Fiscalía como responsables de perseguir y disparar contra ambos jóvenes. Al tratarse de un delito cuya pena pretendida supera los 15 años, la responsabilidad será definida por un jurado popular.

La jornada contempla el cierre del debate y los alegatos. El veredicto del jurado podría conocerse durante la tarde de este viernes.