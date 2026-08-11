Juicio por el doble homicidio de dos jóvenes en Cutral Co

El fiscal jefe Gastón Liotard acusó a C.D.V. y J.J.C. de perseguir y disparar contra Nicolás Piovesan, de 16 años, y Junior Riquelme, cuando circulaban en una motocicleta por el barrio Nehuen Che de Cutral Co, provocando la muerte de ambos.

El hecho ocurrió el 26 de agosto de 2025, cerca de las 2 de la madrugada. Según la acusación, los jóvenes fueron perseguidos por un Volkswagen Gol desde el que los imputados habrían efectuado varios disparos.

Piovesan recibió tres impactos de bala y Riquelme dos. Ambos sufrieron heridas mortales y los acusados se habrían dado a la fuga tras el ataque.

La Fiscalía los acusa de dos homicidios doblemente agravados por el uso de armas de fuego y alevosía, en calidad de coautores. La pena solicitada supera los 15 años de prisión, por lo que el caso es juzgado por un Tribunal de Jurados Populares.

El juicio se desarrolla durante toda la semana, con presentación de pruebas, testimonios y alegatos. El debate está a cargo de la jueza Vanesa Macedo Font.