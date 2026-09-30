Juan Federico Méndez fue el primer diputado en realizarse el narcotest sorpresivo en la Legislatura

El diputado provincial Juan Federico Méndez (Democracia Neuquén) fue el primer legislador en ser sometido al nuevo narcotest sorpresivo, obligatorio y aleatorio implementado en la Legislatura de Neuquén. El resultado del análisis fue negativo.

La Cámara aprobó en agosto el protocolo que establece que los 35 diputados deberán realizarse controles toxicológicos de manera sorpresiva, con una periodicidad mínima bimestral.

Méndez, quien durante el debate de la ley había cuestionado el procedimiento original y planteado que cada Poder debía aplicar los controles dentro de su propio ámbito, relató que fue seleccionado por sorteo y que el equipo de Medicina Laboral se presentó para realizar el examen.

Tras conocer el resultado, el legislador publicó en sus redes sociales un mensaje dirigido a un enigmático “R, difamador”, en referencia a las críticas que, según afirmó, recibió durante el tratamiento de la normativa.

Durante la entrevista, Méndez también habló sobre su alejamiento de Comunidad, la conformación de un espacio junto a otros legisladores y sus planes políticos de cara a 2027. Señaló que trabajan en una nueva plataforma provincial y que buscarán mantener una construcción independiente de los espacios nacionales.

La reglamentación específica para la Legislatura fue aprobada mediante la Resolución 1248, que establece controles aleatorios, sorpresivos y obligatorios para los 35 integrantes de la Cámara.