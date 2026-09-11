Jóvenes realizaron una campaña de concientización y prevención del suicidio

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, un grupo de jóvenes integrantes del proyecto HELL Sudamérica llevó adelante una campaña de concientización en las calles de la comarca, con el objetivo de brindar información, acompañamiento y mensajes de esperanza a la comunidad.

Durante la jornada, los jóvenes invitaron a vecinos de diferentes edades a participar de una dinámica colocando palabras motivacionales en un cartel. Según explicaron, la iniciativa busca generar conciencia sobre la depresión, sus señales y la importancia de pedir ayuda y acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles.

“Somos un grupo de jóvenes que en algún momento fuimos ayudados y, así como nos ayudaron a nosotros, queremos ayudar a los demás”, expresaron durante la actividad.

Desde HELL Sudamérica señalaron que cuentan con espacios de contención y difusión de mensajes motivacionales bajo el lema “Te ayudo, no te juzgo”, buscando ofrecer acompañamiento a quienes necesiten atravesar situaciones de depresión o pensamientos negativos.

Además, invitaron a la comunidad a participar de una charla que se realizará este viernes a las 20 horas en Carlos H. Rodríguez 26, donde se abordarán distintas señales de alerta y se brindará un espacio de escucha y contención.

Para comunicarse con el grupo, informaron el número de WhatsApp 299-532-2495.

Los jóvenes remarcaron la importancia de acompañar, escuchar y valorar la vida: “Siempre hay una puerta de salida. Hay que celebrar la vida y agradecer las pequeñas cosas”, expresaron.